Yoğurtlu patates nasıl yapılır damakları çatlatacak bir lezzet!

İşten gelip ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam da size göre. Hem lezzetli hem pratik yoğurtlu patates damaklarınızı çatlatacak bir yemek. Sıcak sıcak patateslerin üzerine enfes yoğurt tadı ve üzerine serpiştirdiğiniz dereotuyla büyüleyici bir lezzet. İşte yoğurtlu patates tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

15 adet taze patates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3 adet sarımsak

2 dal taze kekik (arzuya göre)

Yoğurt sos için:

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı mayonez

1 kase yoğurt

2-3 yemek kaşığı limon suyu

Tarifin püf noktası:

Haşlanırken çok fazla haşlamamaya ve kabuklarının soyulmamasına özen gösterin.

Yapılışı:

Patatesleri kabuklu bir şekilde yıkayın. Ardından kaynayan bir suyun içerisine atın ve hafif yumuşayana kadar 15 dakika pişirin. Bir kasenin içerisinde tuz, zeytinyağı, sarımsak, karabiber ve kekiği karıştırın. Hafif haşlanmış patatesleri sudan alın süzdürün. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine aktarın. Patatesleri ortadan ikiye ya da dörde bölün. Ardından zeytinyağlı karışımı üzerine gezdirin ve harmanlayın. 200 derecede ısıtılmış fırına verin ve 20 dakika kadar dış kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından fırından alın ve hafif ılıması için bekletin. O sırada tüm yoğurt sos malzemelerini güzelce karıştırın. Yoğurt sosu ılımış patateslerinizin üzerine gezdirin ve servis edin. Servis aşamasında üzerine ince kıyılmış dereotu serpebilirsiniz. Afiyetler olsun...