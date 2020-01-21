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Zihin sağlığı nasıl korunur elektronik cihazları aşırı kullanmayın!

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir psikoloji ve zihin yapısı önem arz ediyor. Bir takım alışkanlıklar ile zihninizi koruyabilirsiniz. İşte o alışkanlıklar!

Zihin sağlığı nasıl korunur elektronik cihazları aşırı kullanmayın!
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Zihin sağlığı beden sağlığından sonra sağlıklıklı bir yaşam sürmemizde etken konumunda olan konulardan. İş hayatı, maddi sorunlar ya da stres zihin sağlığımızı korumakta bize zorluklar çıkarıyor olabilir. Ancak alacağınız önlemlerle psikolojinizi sağlıklı tutmak elinizde. Sağlıklı bir düşünce sistemi için hayatınızda yapmanız ve uzak durmanız gereken davranışlar bulunuyor. Zihin sağlığınıza dikkat etmek için edinmeniz gereken alışkanlıklara gelin birlikte bakalım...

Elektronik cihazları aşırı kullanmayın

Günümüzde, sosyal etkileşimlerimizin çoğu internet üzerinden yaşanıyor. Böylelikle yaşam hızımız, sosyal ağlara ve benzeri şeylere erişebileceğimiz elektronik cihazlara odaklanır. Teknolojinin, özellikle de akıllı telefonların sürekli kullanımı, anın içerisinde yaşamamızın önüne geçiyor. Ayrıca görme problemlerine, stres, uykusuzluk, depresyon ve kaygıya da sebebiyet veriyor.

Sigaradan uzak durun

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ruh hali veya bağımlılık sorunları ile mücadele eden insanların sigarayı güvenle bırakabilir ve dahası, bu alışkanlığı bırakmak zihinsel sağlık ile doğrudan ilişkili bir durum.

Mutlaka fiziksel bir aktiviteye katılın

Egzersiz yapmak merkezi sinir sistemi üzerinde etki ediyor, proteinlerini stabilize ediyor ve bu maddelerin dengesinin bozulmasından kaynaklanan hastalıklardan uzak durmasına sağlıyor. Ayrıca, hareket halinde olmak sadece vücudunuz için iyi değildir, beyniniz de size teşekkür edecektir. Çünkü daha iyi dolaşım daha sağlıklı bir zihni teşvik ediyor. Fiziksel aktivite ayrıca stresi azaltmaya ve düşüncelerinizi duraklatmaya yardımcı olur.

Kahvaltıya özen gösterin

Çoğumuz erken kalkıp kahvaltı yapma alışkanlığına sahip değiliz. Ne yazık ki, bu çok sağlıksızdır, çünkü bu öğünü atlamak kan şekerimizi düşürür. Peki bundan sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Organlarınız, nereden şeker alacaklarını bilmeyerek tehlikeye altına girer, bu nedenle beyne yetersiz besin kaynağı oluştururlar ve yavaş yavaş dejenere olurlar. Daha sonra, gün boyunca daha düşük bir entelektüel performansa sahip olursunuz.İster inanın ister inanmayın, kan şekerindeki bu düşüşler anksiyete ve depresyon belirtilerine bile neden olabilir.

Yeterli uyku alın

Vücudunuz doğru miktarda uyku olmadan yenilenemez. Eğer yeteri kadar uyumazsanız bu bir alışkanlık haline geldiğinde, bilişsel süreçleriniz önemli ölçüde etkilenir. Uyku eksikliği, zihninizle ilişkili diğer sorunların yanı sıra stres, depresyon, huysuzluğa ve uzun vadede felçlere yol açabilir. Zihinsel sağlığınızı korumak için ortalama en az 8 saat uyumanız gerektiğini unutmayın.

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