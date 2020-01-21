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Mozaik pasta nasıl yapılır benzersiz bir tat!

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli bir mozaik pasta tarifini sizler için hazırladık. İşte mozaik pasta tarifinin malzemeleri ve yapılışı...

Mozaik pasta nasıl yapılır benzersiz bir tat!
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Annenizin yaptığı lezzette mozaik pasta tarifiyle karşınızdayız. Yapımı oldukça basit enfes bir tarif. Evinizde sevdiklerinizle ve misafirlerinizle tadını çıkarabileceğiniz harika bir pasta. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte mozaik pasta tarifi için gereken malzeme listesi ve hazırlanışı...

Malzemeler:

2 paket petibör bisküvi
4 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Bir sos tenceresine tereyağı ekleyin ve orta ateşte ocakta eritin. Ardından içerisine kakaoyu ilave edin ve hızlıca karıştırıp homojen bir kıvam almasını sağlayın.
Tereyağı ve kakaonun üzerine sütü ve toz şekeri ilave edin ardından karıştırarak pişirin. Şeker eriyip sosun kıvamı hafif koyulaşana kadar pişirin. Kıvam alan sosu ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında dinlendirin. Bisküvileri iri parçalar halinde derin bir kaba kırın. Dinlenen ve soğuyan sosu bisküvilerin üzerine gezdirin. Bir spatula yardımıyla harcı karıştırın ve bisküvilerin ezilmemesine özen gösterin. Hazırlamış olduğunuz harcı streç filmin üzerine aktarın ve silindir şekli verin. Streç filmin uçlarını kıvırın. Silindir şeklindeki mozaik pastanızı buzluğa kaldırın ve 2-3 saat buzlukta donmasını sağlayın. Donan mozaik pastanızı servis etmeden önce oda sıcaklığında 5 dakika kadar dinlendirin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

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