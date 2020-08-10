48 yaşındaki şarkıcı Göksel, bikinili pozuyla kendine hayran bıraktı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan şarkıcı Göksel, son olarak bikinili bir pozunu hayranlarıyla paylaştı.

Mavi bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı

48 yaşındaki Göksel instagram hesabından paylaştığı püskül detaylı mavi bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı. Karantina döneminde alınan kilolara gönderme yapan şarkıcı, fotoğrafını "Bu yaz herkes biraz tombuling?" notuyla paylaştı.

Göksel'in paylaşımına sessiz kalamayan şarkıcı Ayşegül Aldinç ise "Şahanesin" yorumunu yaptı.

İşte Göksel'in çok beğenilen bikinili pozu: