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Oyuncu Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor!

Eski Survivor yarışmacısıyla aşk yaşamaya başlayan Tamer Karadağlı, sevgilisini kızıyla tanıştırdı. Oyuncu, kendisine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor!
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Kendisi gibi oyuncu olan eşi Arzu Balkan ile 2007'de boşandıktan sonra aşk hayatıyla hiç gündeme gelmeyen Tamer Karadağlı, sürpriz bir isimle aşk yaşamaya başladı. 53 yaşındaki oyuncu, eski Survivor yarışmacısı 39 yaşındaki Didem Ceran ile birlikte.

Soruları yanıtsız bıraktı

Posta'da yer alan habere göre: 2011 yılında Survivor'a katılan Didem Ceran, ilk turda elendi. YouTube kanalından yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen Ceran, önceki gün yeni aşkıyla Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.

Didem Ceran kimdir?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

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