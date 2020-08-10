search menu
search
close

Hardal yağının saça faydaları neler parıldayan saçlar için...

A, B kompleks ve E vitaminleri açısından zengin olan hardal yağı, daha kalın ve parlak saçlara kavuşmamızı sağlıyor. İşte hardal yağının saça faydaları!

Hardal yağının saça faydaları neler parıldayan saçlar için...
-A A+

Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan hardal yağı, özellikle saç olmak üzere sağlığa birçok fayda sağlıyor. Hardal tohumlarından elde edilen hardal yağı, saçların daha güzel ve kusursuz bir görünüme kavuşturuyor.  İçerisinde barındırdığı antioksidanlar dolayısıyla iyileştirici bir özelliğe sahip olan hardal yağının saça olan faydalarını sizler için hazırladık. İşte hardal yağının saça olan bilinmeyen faydaları! 

Daha kalın ve parlak saçlar için

Hardal yağı aynı zamanda ter bezlerini de çalıştırarak vücudun daha sıkı bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Saç tellerinizin daha kalın ve parlak olmasını istiyorsanız hardal yağını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey her banyodan önce hardal yağını 10 dakika saç köklerinize masaj yaparak uygulamak. Saçlarınızın çok çabuk uzadığını fark edeceksiniz. 

Saç uzatma ve saç bakımında kullanılıyor 

Antik yunan döneminden itibaren çeşitli hastalıklarında tedavisinde kullanılan hardalın tohum kısımlarından elde edilen yağ, vücut ve cilt sağlığına oldukça yarar sağlamaktadır. Hardal yağı ülkemizde son zamanlarda popüler olmaya başlamış, saç uzatma ve saç bakımı için kullanılmaya başlanmıştır. 

Cilt kanserini önlüyor

Yapılan araştırmalara göre, hardal yağının içerisinde  linoleik asit, omega 3 yağına dönüşüyor. Bu da kanseri önleyerek, saçların uzamasına yardımcı oluyor. Cilt kanserini önleyen, her derde deva olan bu yağ, saçların kusursuz bir görünüm kazanmasını sağlıyor. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tadı şahane: Patatesli mantar sote Tadı şahane: Patatesli mantar sote
Yemek
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşıyor! Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı ile aşk yaşıyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Beren, eşine mayolu poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı!
Beren, eşine mayolu poz verdi! Paylaşımına beğeni yağdı!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
İlişkiniz artık eskisi kadar heyecanlı değilse...
La Casa de Papel'in yıldızı üstsüz pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı!
La Casa de Papel'in yıldızı üstsüz pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
Rapçi dünyasının ünlü isimlerinin kazancı ağızları açıkta bırakıyor!
Önceki Haberler
Göğüslerine silikon taktıran genç modacı, lenf kanserine yakalandı!
Göğüslerine silikon taktıran genç modacı, lenf kanserine yakalandı!
48 yaşındaki şarkıcı Göksel, bikinili pozuyla mest etti!
48 yaşındaki şarkıcı Göksel, bikinili pozuyla mest etti!
Cildi pürüzsüzleştiren zerdeçal serumunu evde hazırlayın!
Cildi pürüzsüzleştiren zerdeçal serumunu evde hazırlayın!
Ayrıldıkları konuşulan Cem ve Serenay çiftinden yeni fotoğraf!
Ayrıldıkları konuşulan Cem ve Serenay çiftinden yeni fotoğraf!
Haluk Levent bu fotoğrafı paylaşıp hayranlarından özür diledi!
Haluk Levent bu fotoğrafı paylaşıp hayranlarından özür diledi!
Kahvaltının en lezzetli hali: Peynirli tava böreği
Kahvaltının en lezzetli hali: Peynirli tava böreği
Tam bir yaz tatlısı: Meyveli dondurmalı cheesecake
Tam bir yaz tatlısı: Meyveli dondurmalı cheesecake
Lezzetiyle büyüler: Barbunya köftesi
Lezzetiyle büyüler: Barbunya köftesi
Yorumlar