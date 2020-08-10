Hardal yağının saça faydaları neler parıldayan saçlar için...

Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan hardal yağı, özellikle saç olmak üzere sağlığa birçok fayda sağlıyor. Hardal tohumlarından elde edilen hardal yağı, saçların daha güzel ve kusursuz bir görünüme kavuşturuyor. İçerisinde barındırdığı antioksidanlar dolayısıyla iyileştirici bir özelliğe sahip olan hardal yağının saça olan faydalarını sizler için hazırladık. İşte hardal yağının saça olan bilinmeyen faydaları!

Daha kalın ve parlak saçlar için

Hardal yağı aynı zamanda ter bezlerini de çalıştırarak vücudun daha sıkı bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Saç tellerinizin daha kalın ve parlak olmasını istiyorsanız hardal yağını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey her banyodan önce hardal yağını 10 dakika saç köklerinize masaj yaparak uygulamak. Saçlarınızın çok çabuk uzadığını fark edeceksiniz.

Saç uzatma ve saç bakımında kullanılıyor

Antik yunan döneminden itibaren çeşitli hastalıklarında tedavisinde kullanılan hardalın tohum kısımlarından elde edilen yağ, vücut ve cilt sağlığına oldukça yarar sağlamaktadır. Hardal yağı ülkemizde son zamanlarda popüler olmaya başlamış, saç uzatma ve saç bakımı için kullanılmaya başlanmıştır.

Cilt kanserini önlüyor

Yapılan araştırmalara göre, hardal yağının içerisinde linoleik asit, omega 3 yağına dönüşüyor. Bu da kanseri önleyerek, saçların uzamasına yardımcı oluyor. Cilt kanserini önleyen, her derde deva olan bu yağ, saçların kusursuz bir görünüm kazanmasını sağlıyor.