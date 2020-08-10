Ceylan Atınç kimdir göğsüne taktırdığı silikonlar nedeniyle lenfomaya yakalandı!

Moda sektörünün tanınan isimlerinden modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında da rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçen sene, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ancak modacı silikonları yüzünden az rastlanan bir kansere yakalandı.

Okuduğu haber sonrası silikonlarını incelemeye aldırttı

Genç modacı, göğüslerine silikon taktırdıktan aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç'ın göğüs protezleri incelenmeye alındı.

B tipi lenfomaya yakalandı

Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

Savcılığa şikayette bulundu

Günaydın'da yer alan habere göre; yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek soluğu savcılıkta aldı. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doktoru özür dilemekle yetindi

İddialara göre ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, ameliyat ettiği hastalarına e-mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmiş. Ünlü modacının lenfoma olduğunu öğrenen doktoru, Atınç'ı arayarak sadece özür dilemiş.

Peki Ceylan Atınç kimdir?

10 yıla aşkın süredir moda sektöründe olan Ceylan Atınç, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlatıyor;

"Asıl tanındığım meslek, moda editörlüğü. Moda sektöründe styling yapan, bu işi meslek edinmiş insanların çalışabileceği birçok yan kol var, stil danışmanlığı gibi… Moda editörlüğü ile başladım, Maria Claire dergisinde uzun zaman çalıştıktan sonra stil danışmanlığı geldi. Sonra İstanbul Moda Akademisi’nde eğitmenlik başladı. Aslında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü mezunuyum. Ama hep aklımın bir köşesinde dergi vardı. Dergilerle büyüdüm diyebilirim. Üniversitede okurken dergilerde staj yaptım. Daha sonra bir Amerika geçmişim oldu. Amerika’da Berkeley’de Marketing eğitimi aldım, ardından London College of Fashion’da Styling for the Media eğitimi aldım. Bitirme projem Victoria Secret’tı. Modaya çok ilgili olan biri için bu inanılmaz bir şanstı. Orada ilk defa styling yapma şansı buldum. İstanbul’a döndüğümde biraz bocaladım. Amerika’daki öğrendiğiniz, gördüğümüz reklamcılık, marketing çok farklı. Çoğu sektör gibi bunda da birçok fark var. O yüzden reklamcılığı devam ettiremedim. Aklım da hep dergideydi. Burada kısa bir süre reklamcılık yaptıktan sonra sil baştan dergiye döndüm. O gün bugündür dergilerle çalışıyorum. Dergilerin bizler için çok besleyici bir sektör olduğuna inanıyorum. Şu an hali hazırda Maria Claire dergisi moda editörüyüm. 11 yıllık kariyerim boyunca birçok kere derginin kapatıldığını, TMSF tarafından el konulduğunu gördüm. Hayatımı modanın başka alanlarında da sürdürdüm, stil danışmalığı gibi. Sadece kişilerle değil; Özel kurumlarla, şirketlerle, markalarla, reklam ajanslarıyla sürdürdüğüm bazı projelerim var. "