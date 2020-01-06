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Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in sevgilisiyle tatil pozları olay oldu!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in nikah masasına oturacağı iddia edilen sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile olan tatil pozları sosyal medyayı salladı.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in sevgilisiyle tatil pozları olay oldu!
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Mucize Doktor adlı dizide canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle binlerce kişinin gönlünde taht kuran oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile tatile çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı tatil kaçamağı fotoğrafları ise beğeni butonunu çökertti. 

Beğeni ve yorum yağdı 

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir beraberliği olan Ölmez'in son paylaşımı çok beğenildi. Çift, birlikte oldukları kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sevilen çiftin paylaşımına ise binlerce beğeni ve yorum yağdı.

taner olmezx

Nezaman evlenecekleri merak ediliyor 

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftin, ne zaman evleneceği ise hayranları tarafından merak ediliyor.

 taner olmez

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