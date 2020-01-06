Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in sevgilisiyle tatil pozları olay oldu!

Mucize Doktor adlı dizide canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle binlerce kişinin gönlünde taht kuran oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile tatile çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı tatil kaçamağı fotoğrafları ise beğeni butonunu çökertti.

Beğeni ve yorum yağdı

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile mutlu bir beraberliği olan Ölmez'in son paylaşımı çok beğenildi. Çift, birlikte oldukları kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sevilen çiftin paylaşımına ise binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Nezaman evlenecekleri merak ediliyor

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftin, ne zaman evleneceği ise hayranları tarafından merak ediliyor.