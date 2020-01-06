Sevda Demirel ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz aşk yaşıyor!

'İşte Benim Stilim' yarışması ile ünlenen ve cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz sevgilisinden ayrılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bir görüntü ortaya çıktı. Şarkıcı Sevda Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, yeni adı Doruk Doğrusöz olan kişiyle elele görüntülendi. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cinsiyet değiştirmişti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve daha sonra cinsiyet değiştirerek gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla cinsiyet değiştirmeye karar vermiş, bir dizi operasyon geçirerek ismini de Doruk olarak değiştirmişti.

Sevda Demirel'le aşk yaşıyor

Neslihan Doğrusöz 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu olan Büşra Eyen ile sevgiliydi. Cinsiyet değiştirme sürecinde her daim yanında olan sevgilisiyle yollarını ayırma kararı olan Doğrusöz, Sevda Demirel'le yeni bir aşka yelken açtı. Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandı.