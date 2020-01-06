Şeyma Subaşı Fatih Altaylı'ya sert çıktı beni erkekler takip etmesin!

Fatih Altaylı, Türk Hava Yolları'na seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz, İstanbul-İbiza uçuşu koysanız artık" diyen Şeyma Subaşı'na "Köy yanar, k.. taranır" diyerek tepki gösterdi.Subaşı, Altaylı'nın bu sözlerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak göndermede bulundu.

''THY bizi bu çileden kurtarın''

Şeyma Subaşı, THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi. Subaşı'nın kısa sürede gündem olan videosunu köşesine taşıyan Altaylı ise sert sözlerle yüklenerek "Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumu yaptı.

''Çok bir şey beklemeyin benden''

Fatih Altaylı'nın kendisini eleştirdiğini gören Şeyma Subaşı ise yeni bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k… taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Sanırım sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki; politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben Şeyma'yım. Zaten saç, makyaj, güzellik, spor, kıyafet paylaşıyorum o kadar. Ben size bir şey vermedim ki. Çok bir şey beklemeyin benden, bende sadece bunlar var. Çok şeyler yok bende, ancak bu kadar var. Bende boş şeyler var. Beni erkekler takip etmesin, kızlar takip etsin sadece."

''Bu kızcağız ne istiyor''

Fatih Altaylı köşe yazısında Şeyma Subaşı hakkında şunları söylemişti:

"Şeyma Subaşı, THY'den talepte bulunmuş.

'İbiza'ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.'

THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum.

Ancak tam bir "Köy yanar, k… taranır" durumu.

Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor!

E o da haklı tabii…

Alışmıştı özel uçaklara.

Şimdi aktarma…

Zor hayat."