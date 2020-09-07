Anksiyete krizleri nasıl geçer geçmişi geçmişte bırakın!

Modern çağın hastalıklarından biri de kaygı bozukluğu olarak adlandırılan anksiyetedir. Birçok insanda görülen bu rahatsızlık kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ortama odaklanamama, nefes alıp verme de düzensizlik, hızlı kalp çarpması gibi belirtilerle ortaya çıkan anksiye krizlerini atlatmakta zorlananların neler yapması gerektiğini sizler için araştırdık. Peki anksiyete krizleri nasıl geçer? Anksiyete nasıl tedavi edilir? gelin merak edilen bu soruların yanıtlarını beraber öğrenelim.



GEÇMİŞİ GEÇMİŞTE BIRAKMALISINIZ!

Geçmişte takılı kalmak size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Zihninizi bu tarz düşüncelerle meşgul etmeyi bırakmalısınız. Geçmişe takılı kalmak istemiyorsanız aklınıza bu tarz düşünceler geldiğinde eğlenceli şarkılar dinlemeli başka şeyler düşünmeye başlamalısınız. Israrla aynı düşüncelere takılıp kalmaktan uzak durmalısınız.

MUTLAKA ZEVK ALDIĞINIZ BİR ŞEYLE UĞRAŞIN

Anksiyete krizlerinin en büyük nedeni istenmeyen düşünceleri istemeden düşünmektir. Bu nedenle sizi mutlu edecek bir şeylerle oyalanmayı denemelisiniz. Mesela hoşlandığınız bir müzik aletini çalmak için bir kursa gidebilirsiniz. Sevdiğiniz ya da seveceğiniz bir hobi edinmek size iyi gelecektir. Kendinizi rahatlatmak için yeni hobiler edinmenizi öneriyoruz.

ANKSİYETE KİRİZİ DARALTMAYA BAŞLADIYSA NEFES ALIŞVERİŞLERİNİZİ KONTROL EDİN

Anksiyete krizi sizi daraltmaya başladığı an nefes alışverilerinizi kontrol etmeye başlayın. Sakin bir şekilde derin derin nefes almaya çalışın. Bu sizi rahatlatacaktır. Ciğerlerinizin rahatlaması sayesinde ruhunuzda huzur dolacaktır.

GÜZEL DÜŞÜNÜN!

En önemli maddeyi en sona sakladık. Evet bunu söylemek kolay olsa da yapması pek kolay olmuyor. Fakat ne kadar güzel şey düşünürseniz o kadar güzel şeylerle karşılaşırsınız, bunu asla unutmayın! Hayata karşı hiçbir şey yapacak gücünüz kalmadığı zaman sizi mutlu edecek şeyleri düşünüp o şeylerden zevk almaya bakın. Böyle davranmanız yaşadığınız anksiyete krizlerinizin sayısının azalmasını sağlayacaktır.