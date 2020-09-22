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Murat Yıldırım ile RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu arasında 'Ramo' tartışması yaşandı

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile Murat Yıldırım "Ramo" polemiği yaşadı. Uslu, Yıldırım'ın tepkisine "Bir bildirim geliyorsa bu incelenir" yanıtını verdi.

Murat Yıldırım ile RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu arasında 'Ramo' tartışması yaşandı
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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ve Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım arasında Twitter üzerinden gerginlik yaşadı. RTÜK Başkanı Yardımcısı Uslu, Twitter hesabında 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun Ramo dizisini şikayet ettiği mesajı paylaştı. Uslu'nun Tweet'ine yanıt veren Yıldırım, "11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" dedi. Polemiğe dönen gelişmede Uslu ise Yıldırım'a "Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır" cevabını verdi.

11 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5. sınıf öğrencisi Zafer'in "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim. Show TV'de yayınlanan Ramo adlı dizide bıçaklanma sahnesi gördüm ve çok etkilendim. Lütfen diziyi sonlandırın" mesajını yayınladı.

Kurul, çocuğun şikayeti için "Sevgili Zafer, bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

"Çözen varsa buyursun"

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ise, RTÜK'ün paylaşımını retweetleyerek, "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikâyet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesi'nin maşallahlığına mı yanayım" açıklamasını yaptı.

"Burası şikayetleri değerlendirme makamıdır"

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise Murat Yıldırım'a Twitter üzerinden şu yanıtı verdi: "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hiçbir yapımı kamuoyuna şikâyet etmez, çünkü burası şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır."

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