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Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor

Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla Almanya’daki şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var.

Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
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Yaşamını Almanya’da sürdüren Mustafa Ali Akalın, Bavyera eyaletinde bulunan Mainburg kasabasında kurduğu MH VIP Design adlı şirketiyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Araba tutkusunu mesleğe dönüştürerek VIP araçlar modifiye etmeye başlayan Akalın, imza attığı şık, estetik ve konforlu tasarımlarla adını çok kısa süre içinde duyurmayı başardı. 

HEDEF: DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK

MH VIP Design şirketinin müşterileri arasında Alman futbolcular, sanatçılar ve işadamları da var. Çok sayıda tanınmış isme lüks otomobil satan, ayrıca araçlarının içini dizayn eden Mustafa Ali Akalın, şirketler için de VIP arabalar tasarlıyor. Başarılı girişimcinin hedefi ise alanında dünyanın en iyisi olmak.

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