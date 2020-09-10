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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Serdar nafaka ödemiyor

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran model, Chloe Loughnan, yıllar sonra eşiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Serdar nafaka ödemiyor
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Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, ülkesinde mutlu bir hayat sürüyor. Uzun süredir eski eşi hakkında konuşmayan Loughnan, dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme geldi.

"5-6 aydır nafaka ödemiyor"

Hürriyet'in haberine göre; ünlü manken, nafakayla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.

Öte yandan Loughnan, aylar önce de adının eski eşi Serdar Ortaç'la anılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.

"Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim"

Serdar Ortaç, boşanma evresinde “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasında bulunmuştu.

 

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