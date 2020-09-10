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Ev partisinde korona kabusu yaşayan Buse İskenderoğlu açıklamalarıyla şaşırttı!

Katıldığı ev partisinde koronavirüs vakaları ortaya çıkan sunucu Buse İskenderoğlu, "Abartıldığı kadar bir şey yok" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Ev partisinde korona kabusu yaşayan Buse İskenderoğlu açıklamalarıyla şaşırttı!
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Türkiye güzeli Şevval Şahin'in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası bazı kişilerde koronavirüse rastlanıldı. Partiye katılan ünlü isimlerden Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda görüntülenince merak edilen soruları yanıtladı.

"Abartılacak bir şey yok, test sonucum negatif"

Koronavirüs vakalarının çıktığı parti hakkında konuşan İskenderoğlu, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz bir kaç kişide çıktı. Bende test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok. Bir kaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım. Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Doğrusu bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" dedi.

Öte yandan fit vücuduyla göz kamaştıran Miss Turkey 2016 birincisi ve sunucu Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

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