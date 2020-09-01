Nevşin Mengü yeni yayın döneminde Olay TV'de ana haber bültenini sunacak!

CNN Türk ekranlarında ana haber bültenini bıraktıktan sonra televizyon yerine dijital mecralarda çalışan Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu. Deneyimli haberci yeni sezonda yönetimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu öne sürülen Olay TV'nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.

Güzel sunucu, CNN Türk'ten sonra Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış ayrıca bazı internet sitelerinin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.

Deneyimli isimleri kadrolarına kattılar

Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane'de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nu katmıştı. Sarılar'ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkıştı.

Kaynak: Snob magazin