Nihal Candan'dan estetik itiraf gögüslerim kilo alıp vermekten...

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla tanınan Nihal Candan özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Candan bir de estetik itirafında bulundu. Sosyal medya fenomeni ünlü yarışmacı gögüslerinin estetik olduğunu itiraf etti. Nihal Candan bir döneme damga vuran Murat Boz olayıyla ilgili de açıklama yaptı.

''Kendimden ödün vermemek için sustum''

"Arkadaşlarımızla eğlenmeye gittik, eğlendiğim magazinel isimleri zor durumda hiçbir zaman bırakmak istemedim ve bu yüzden hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım. O dönem 19-20 yaşındaydım ve 'Bu konunun üstesinden gelebilir miyim?' diye çok düşündüm. Kendimden ödün vermemek için de sustum.

''Bahar çocuksu biri olduğu için sonucu kestiremedi''

Bahar çocuksu biri olduğu için sonucu kestiremedi. İnsanlar çok acımasız, beni bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. O gece ile ilgili kesinlikle yanlış bir şey yoktu. Herkesi zan altında bıraktılar. Tabii olay sonrası hepimiz depresyona girdik. Benim susma sebebim onların kariyeriyle alakalıydı, onlar ünlü arkadaşlarımız. Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Kimsenin ilişkisini bozmadım, yanlış diyaloğum olmadı."

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Nihal Candan, "Şu an hayatımda aşk var, gayet mutluyum" cümleleriyle mutluluğunu ifade etti.

''Survivor zor bir yer''

Survivor yarışmasıyla ilgili de konuşan Nihal Candan, "Survivor bir kadın için gerçekten zor bir yer. Ben şov dünyasından geldiğim için avantajlıydım. Takipçim çoktu ama gönüllülerle yarıştım. Acun Ilıcalı böyle uygun gördü. Arkadaşlarım beni elemeyi unutmuştu. Survivor benim için askerlik gibiydi. 'Stilettolarınla mı geldin?' diye dalga geçtiler. Yine olsa yine giderdim, Acun Bey nasıl uygun görürse Gönüllüler'de de Ünlüler'de de yarışırım. Survivor 2020'de Cemalcan çok sempatik, Barış ise çok yakışıklı" açıklamasını yaptı.

Gögüslerimi yaptırdım

Çok fazla estetik sorusu aldığını belirten Candan, "Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı" yanıtını verdi.

''Staj yaptıktan sonra ameliyat olacağım''

Eğitimci bir aileden geldiğini vurgulayan Candan, ''Babam her zaman doçent veya savcı olmamı istedi. Konuşmamı eleştirdiler diye hep çekindim. Ama hukuk bölümünü bitirdim. Staj yaptıktan sonra avukat olacağım. Bir iki yıla hem avukat olacağım hem de güzellik salonumu işletmeye devam edeceğim. Akademisyenlik mi neden olmasın.'' diyerek gelecek hayalini açıkladı.