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Kuşburnunun faydaları neler eklem iltihaplarını yok ediyor!

C vitamini deposu, antioksidan zengini yapısıyla kuşburnu her derde deva bir bitki. Kuşburnu eklem iltihaplarını yok etmede birebir. İşte kuşburnunun faydaları!

Kuşburnunun faydaları neler eklem iltihaplarını yok ediyor!
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Genellikle çay haliyle tüketilen kuşburnu, C vitaminini deposu olması, antioksidandan zengin yapısı ile birçok hastalığın tedavisinde doğal ilaç işlevi görüyor. Özellikle eklem iltihaplarını söküp atmada kuşburnu birebir. Antiflamatuar özellikleriyle kuşburnu kıkırdak erozyonun önlenmesine yardımcı oluyor. İşte kuşburnunun daha önce duymadığınız faydaları!

Kemik sağlığına birebir

C vitamininin en önemli rollerinden biri, kolajen üretimindeki önemli rolüdür. Kolajen, kuşburnunda bulunan diğer önemli minerallerle birlikte, kemik mineral yoğunluğunu koruyarak yaşlanmaya bağlı osteoporozun önlenmesine yardımcı olabilir.

İltihapları tedavi ediyor

Düzenli olarak kuşburnu alımı, karaciğer tarafından üretilen ve iltihaplanmadaki artışla birlikte konsantrasyonda artış gösteren bir madde olan C-reaktif protein seviyelerini azaltabilir. Ayrıca, kuşburnunun antienflamatuar özellikleri de kıkırdak erozyonunun önlenmesine yardımcı olur.

Eklem iltihabını yok eder

Kuşburnu özü içeriğinde eklem iltihabını hafiflettiği ve eklem hasarını önlediğine inanılan polifenoller ve antosiyaninler bulundurur. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücrelerinizde üretilen ve doku hasarına veya hastalığa neden olabilecek zararlı molekülleri (serbest radikalleri) geçersiz kılan maddelerdir. Diğer çalışmalar, kıkırdak parçalayan spesifik enzimlerin üretimini azaltabileceğini göstermiştir.

Kolesterolü düşürür

Kuşburnu içerisindeki organik bileşikler ve antioksidan bileşenler, vücudunuzdaki LDL (kötü) kolesterolünü azaltır, böylece kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltır ve ayrıca felç geçirme veya kalp krizi geçirme şansınızı azaltır.

Artrite iyi geliyor

Bazı çalışmalar kuşburnunun osteoartrit (aşınma ve yıpranma artriti) ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bağışıklığı güçlendirir

Kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden biri olan zengin bir C vitamini miktarına sahiptir. C vitamini beyaz kan hücrelerini uyarır ve ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir. Kuşburnunda bulunan yüksek C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları hastalıklarından korunabilirsiniz.

Kansere karşı koruma

Kuşburnunun antioksidan özellikleri kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasını engelliyor.

Diyabet kontrolü sağlar

Kuşburnunun, şeker hastalığından muzdarip insanlar için çok önemli olan vücudun kan şekeri seviyesini kesin olarak düzenlediği gösterilmiştir. Vücutta insülin ve glikoz dengesini koruyarak, kan şekerinin ölümcül olabilecek ani düşmeleri veya çıkmalarını önleyebilirler.

Cilt bakımı

Kuşburnunun büzücü etkisi cildi elastik tutar, bu yüzden kırışıklıklar oluşmaz. Kusurları kolayca giderir, yanıkları ve izleri iyileştirir, cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar.

Dikkatli tüketmekte fayda var

Kuşburnunun yoğun olarak kullanımında bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ekşimesi ve uykusuzluk gibi bir takım yan etkileri rapor edilmiştir. Kuşburnu kullanımıyla ilgili her zaman doktorunuza danışmakta fayda vardır.

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