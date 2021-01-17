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O Ses Türkiye Rap için imaj yenileyen Hadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise, yaptığı paylaşımla sevenlerini büyüledi.

O Ses Türkiye Rap için imaj yenileyen Hadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise birlikteliğini sosyal medya paylaşımı ile bitirdiğini duyurmuştu. Aşk hayatında olumsuzluklar yaşayan Hadise kariyerinde ise güzel işlere imza atıyor.

Eleştirilere "Biz Burdayız" şarkısıyla yanıt verdi

Exxen'de yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden olan Hadise, eleştirilerin hedefi olmuştı. Eypio, Murda ve Mero ile birlikte jüri kotuğuna oturacak olan Hadise, "Rap müzik ile senin ne alakan var?" eleştirilerine Instagram'da paylaştığı bir video ve o videoda yer alan hiphop kültürüne en yakın olan şarkısı 'Biz Burdayız' ile cevap verdi.

Hadise "Taşlar tene gelse, cana değmez!" notunu düştüğü paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İşte Hadise'nin yeni imajı...

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