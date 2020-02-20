Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aşk iddiaları, çiftin birlikte katıldığı "Bayi Toplantısı" filminin galasında belgelendi.Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca bu balonları Eyüboğlu'na Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Balonları Oğulcan Engin'in aldığı iddia ediliyor

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Yaşadıkları panik dikkatlerden kaçmadı

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görüntülendi. Ünlü çift, kameralar karşısında yaşadıkları panik dikkatlerden kaçmadı.