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Oğuzhan Koç'tan saç itirafı bir dönem kafamda halıyla gezdim!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, bir dönem yaşadığı saç dökülme problemini nasıl çözdüğünü İbrahim Selim'in canlı yayınında anlattı.

Oğuzhan Koç'tan saç itirafı bir dönem kafamda halıyla gezdim!
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına online olarak katılan şarkıcı Oğuzhan Koç, geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili itiraflarda bulundu. Saç seyrek olduğu dönem sorunlarına da değinen Koç, protez saç kullandığı itirafını "Bir dönem kafamda halıyla gezdim" sözleriyle yaptı. 

Oyunculuk serüveninden bahsetti

Koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan Koç, İstanbul'a ilk geldiğinden beri müzisyen olmak istediğini anlattı. Ardından Eser Yenenler ile ev arkadaşı olması sayesinde BKM'ye girdiğini anlatan Koç, bu sayede oyunculuk serüveninin başladığından bahsetti.

"Saç için aktif olarak gittiğim bir yer var"

İbrahim Selim'in 'Hiç estetiğin ya da eklentin var mı?' sorusuna cevap veren Koç, dişlerini ve botoks yaptırdığını söyledi. Daha sonra saç dökülme probleminden bahseden Oğuzhan Koç, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Ciddi bir problemim vardı, onunla ilgili çok güzel hamleler yaptım. Aktif olarak gittiğim bir yer var. Ciddi anlamda dökülen saçın durdurulduğu, hatta ölmediyse çıktığı bir sistem… Saç ektirdiğimi düşünen çok insan var."

"Kafamda halıyla gezdim"

"Tabii ki bir insanın o kadar saçı olamaz, kafamda halıyla gezdim. (gülüyor) Kafanı bile kaşıyamıyorsun, sadece sallıyorsun geçsin diye. Film çekimleri bitti, konser vermeye başladım. Mecbur taktım çünkü protez saç takıyorsan kendi saçlarını kazıyorsun öyle de dışarı çıkamazdım 5-6 ay öyle gezmek zorunda kaldım."

"Saç bakım sistemlerine girdim"

"Protezi çıkarmak için1 - 2 ay hiçbir iş yapmadım. Evde saçlarımın uzamasını bekledim. Bu süreçte de saç bakım sistemlerine girdim. Onlar da iyi geldi şu an bayağı iyi saçlarım."

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