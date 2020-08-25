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Songül Karlı, göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyük beğeni topladı!

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Karlı, şık görüntüsüyle hayranlarından büyük ilgi gördü.

Songül Karlı, göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyük beğeni topladı!
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Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısındaydı. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı, süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Klibi için dört ayrı kıyafet giydi

Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Yönetmenliğini Erkan Nas'ın üstlendiği klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Karlı, klip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Songül Karlı, göz doldurdu.

"Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım"

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım" diye konuştu.

Klip çekimi için Solgül Karlı'nın saç ve makyajını yakın arkadaşı Fatih Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, pek çok ünlü ismin de kuaförlüğünü yapıyor.

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