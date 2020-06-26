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Evde diş macunu nasıl yapılır bembeyaz dişlere sahip olmak için...

Evde diş macunu nasıl yapılır? Beyaz dişler ve sağlıklı gülüşler için kendi diş macununuzu kendiniz yapabilirsiniz! İşte doğal diş macunu tarifi...

Evde diş macunu nasıl yapılır bembeyaz dişlere sahip olmak için...
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Gün içerisinde en az 2 kere uyguladığımız ve daha beyaz gülüşlerin vazgeçilmezi olan diş macunlarının içerisinde bulunan paraben, renklendirici, florid gibi maddeler sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Ancak elmaelma.com olarak sizler için içeriğini kendiniz hazılayabileceğiniz doğal diş macunu yapmanın püf noktalarını hazırladık! Sizin için hazırladığımız bu tarifle evde kendi diş macununuzu kendiniz yapabilir, sağlıklı beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. 

Malzemeler:

1 çay kaşığı karbonat
1 damla nane veya limon yağı veya karanfil yağı
2-3 damla su

Yapılış aşaması:

Yandaki tüm malzemeleri sırasıyla temiz bir kasenin içerisine koyup karıştırın. Daha sonra karışmınız macun kıvamı alana kadar karıştırmaya devam edin ve dişlerinizi fırçalayın. İşte hepsi bu kadar!

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