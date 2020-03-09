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Oyuncu Barış Arduç 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil oldu!

Ekranların sevilen dizisi Çukur'a yakışıklı oyuncu Barış Arduç da dahil olacak. Arduç dizide Çağatay Erdenet'in kardeşini canlandıracak.

Oyuncu Barış Arduç 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil oldu!
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Bir dönem Star TV'de yayınlanan sevilen dizi Kiralık Aşk dizisindeki rolüyle tanınan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Çağatay'ın kardeşi rolünde

Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken 'Çukur'un kadrosuna katılan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet'in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Barış Arduç kimdir?

1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

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