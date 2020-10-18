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Oyuncu Begüm Birgören Mehmet Cemil ile evlendi!

38 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi.

Oyuncu Begüm Birgören Mehmet Cemil ile evlendi!
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Pandemi döneminde dünyaevine giren ünlülere bir yenisi daha eklendi. Haziranda aile arasında Mehmet Cemil ile nişanlanan Begüm Birgören, düğün fotoğraflarını “Sevgilim” notuyla yayınladı. 

"Her şey seninle güzel sevgilim"

Güzel oyuncunun düğün fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Mehmet Cemil ise “Her şey seninle güzel sevgilim” karşılığını verdi. Çiftin, fotoğrafına pek çok ünlü isim de tebrik mesajları gönderdi. 

Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir‘de doğmuştur. Annesi ekonomist, babası öğretmendir. Annesi Çerkes kökenlidir. 13 yaşındayken gazetede gördüğü Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurslarına katılmaya başlamıştır.

Fenerbahçe Lisesi’nden sonra okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunudur. Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

Üniversite döneminde Med Yapım şirketinde kamera arkasında yaptığı stajda, yönetmen Oğuzhan Tercan tarafından keşfedildi. Staj yaparken “Tatlı Hayat” adlı dizide kamera arkasında çalıştı.

2006 yılında oynayan “Kırık Kanatlar” dizisindeki Ayşe rolü ile tanındı. 24 Eylül 2013’te ATV’de yayınlanmaya başlayan “Kaçak” dizisinde Merve karakterini canlandırdı.

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