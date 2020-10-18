Sunucu Saba Tümer, bikinili pozunu paylaştı! Instagram yıkıldı

Ünlü sunucu Saba Tümer tatiline hız kesmeden devam ediyor. Yazın bitmesini hiç istemeyen sunucu, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Bikinili pozunu paylaşan Tümer'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Survivor Mert'in yorumu dikkat çekti

Tümer'in paylaştığı bikinili pozu hayranlarından yoğun ilgi görürken, Survivor Mert'in yaptığı yorum ise dikkat çekti. Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" yorumunu yazdı.

"Mert'in olduğunu bilseydim Survivor'a ben de katılırdım"

Öte yandan Öcal ve Tümer daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti. Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya"