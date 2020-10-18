Sunucu Öykü Serter cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü sunucu Öykü Serter, son pozuyla sosyal medyayı salladı. Bir süredir ekranlardan kalan sunucu Öykü Serter, önce DJ'liğe sonra da Instagram fenomeni olarak karşımıza çıktı.
Fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Instagram'da bir milyon takipçisi bulunan Serter, Cem Talu'nun objektifine verdiği pozları yayınladı. 45 yaşındaki sunucu genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Sarıyer'deki tarihi otelde kamera karşısıan geçen Serter, formda görüntüsü hayranlarından tam not aldı.
Paylaşımına binlerce yorum geldi
Ünlü sunucuya, takipçilerinden "Özlemişiz", "Çok güzelsin", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.