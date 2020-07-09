Zeytinyağlı imam bayıldı nasıl yapılır zeytinyağlıların en lezzetlisi!

Zeytinyağlı yemekler Akdeniz ve Ege mutfağı için vazgeçilmez lezzetler. Zeytinyağlılar, hayvansal ürün tüketmeyen veganlar için de doyurucu tariflerin başında yer alıyor. Yunanistan'da da aynı Türkçe orijinal adıyla bilinen bu lezzet damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Taptaze patlıcan, biber, domatesin biraraya geldiği bu yemeği sağlıklı bir alternatif olarak deneyebilirsiniz. Zeytinyağlı imam bayıldı tarifi içeriğimizde...

Malzemeler:

5 adet kemer patlıcan

3 adet soğan

8 diş sarımsak

4 adet domates

4 adet sivri biber

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Patlıcanları kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için:

1 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patlıcanların saplarını kesmeden alacalı olarak soyun ve acı sularının çıkması için tuzlu suda 10 dakika kadar beklemeye alın.