Tavada Fransız kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılıyor!

Keyif anlarınıza keyif katacak dev bir kurabiyeden daha güzel ne olabilir ki! Çok sevdiğimiz kurabiyelerin kıyır kıyır dokusu ile çikolatanın enfes lezzeti bir arada. Tek tek uğraşılmadığı için de hazırlaması pek pratik. Üzerine de bir top dondurma koyduğunuzda efsane bir lezzet çıkar ortaya! Demir döküm tavada pişirilen Fransız kurabiye üzeri kıtır kıtır içi de hafif ıslak bir dokuda oluyor. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi paylaşıyoruz. İşte tavada Fransız kurabiye tarifi!

Malzemeler:

120 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı damla çikolata

1 paket vanilya

Yapılış aşaması:

Orta boy bir kabın içerisine tereyağını alın ve mikserle kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce çırpın. Ardından toz şekeri de ilave ederek şeker içinde eriyene kadar 5 dakika kadar orta ayarda güzelce çırpın. Yumurtaların her birini içine teker teker ilave edin. Her yumurta ekledikten sonra güzelce çırpın. Bu karışımın içerisine kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edene kadar güzelce yoğurun.

Son olarak damla çikolatayı ekleyerek güzelce yoğurun. Streç filme sararak buzdolabında 1 saat kadar vaktiniz yoksa 15-20 dakika kadar dinlendirin. Demir döküm tavanızı tereyağlayın. Kurabiye hamurunu içerisine elinizle bastırarak ya da merdane yardımıyla hafifçe açarak yayın. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp bir süre dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.