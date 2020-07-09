Bikini bölgesi tüylerinden nasıl kurtuluruz tıraş etmek en kolayı!

Tüylerin vücudumuzda olması normaldir ve birçok yararı bulunur. Kasık tüyleri de bakteriler ve virüs gibi patojenleri savuşturur ve cinsel ilişki sırasında cildin sürtünmeye karşı bir kalkanıdır. Ancak tüylerin ter ve kötü koku oluşumuna yol açtığını düşünerek veya görsel açıdan beğenmediğiniz için tüylerinizi almak istiyor olabilirsiniz. Bu aşamada hassas cildinizin tahriş olmaması için dikkat etmeniz gereken hususlar var. İşte bikini bölgesini tıraş ederken dikkat edilmesi gerekenler...

Duşta uygulayın

Kasık bölgesini tıraş ederken cildiniz asla kuru iken olmamalı. Sıcak duş, cildi tıraş için hazırlar, kasık bölgesinin tıraş edilmesi duş rutininizdeki son adım olmalıdır. Bölgeyi temizlerken yumuşak bir pamuklu yıkama bezi veya lif kullanabilirsiniz. Bu, tıraştan önce cildin nazikçe hazırlanmasına ve hatta oluşabilecek erken batık tüylerin yerinden çıkmasına yardımcı olur.

Ayağınızı destekleyin

Uzmanlar, tıraş olduğunuz bölgeye daha iyi erişebilmek ve sonuç alabilmek için ayağınızı desteklemek adına küvetinizin çıkıntısını kullanmanızı öneriyor.

Tıraş

Tıraş olurken, daima kılların uzama yönünde çalışın. Köklere karşı gitmek kızarıklık, tahriş ve batık tüylere yol açar. Ayrıca jiletin pürüzsüzce kaymasına yardımcı olmak için bir tıraş kremi de kullanabilirsiniz.

Uzmanlar, tahriş veya bakterilerin enfeksiyona neden olmasını önlemek için tıraş bıçağınızı düzenli olarak değiştirmenin önemini vurgulamaktadır. Tıraş bıçağının değişim sıklığı, tıraş sıklığı ve saçın iri olması ile belirlenir. Uzmanlar, tıraşın tipik olarak bir veya iki gün sürdüğünü ve her iki ila üç günde bir bakım gerektirdiğini söylüyor.

Nemlendirici uygulamak önemli!

Batık tüyleri ve tahrişi önlemek için yoğun nemlendiricili ve parfümsüz kremlerden yararlanın.