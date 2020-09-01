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Uyku kalitesini arttırmak için tekstil seçimlerini yeniden gözden geçirin!

Uyku kalitesini etkileyen en önemli noktalardan biri tekstil ürünlerin özellikleridir güne daha enerjik uyanmak için pamuklu ürünler kullanmayı deneyin!

Uyku kalitesini arttırmak için tekstil seçimlerini yeniden gözden geçirin!
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Yaz aylarında bunaltıcı sıcakların uyku kalitesini olumsuz yönde etkilememesi ve sıcaktan sabahlara kadar uykusuz kalma şikayetlerine artık son vermek ve uyku kalitesini arttırmak için dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri Cotton Box elmaelma.com için sıraladı. Güne enerjik uyanmak için oda sıcaklığından tutun uyurken üstünüze örttüğünüz tekstil ürününe kadar uyku kalitesini etkilemektedir. Uykunuzu almış bir şekilde güne başlamak için yeniden gözden geçirmeniz gereken temel noktaları bir araya sıraladık. Kaliteli uykunun sırrını elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmeye başladığı bu günlerde geceleri deliksiz uyumak zorlaşıyor. Dinlenmiş olarak uyanmak ve gün boyu dinç olmak için, günün en az 8 saati uyumak gerekiyor. Uyku ortamının konforu, uyku kalitesini de etkiliyor. Yaz aylarında rahat bir uyku için ince tekstil ürünleri tercih edilmeli…  nevresim takımları, yüzde yüz pamuk içeriği ve hava geçirgenliği ile konforlu bir uykuya zemin hazırlıyor.

Oda Sıcaklığı Uyku Kalitesini Etkiliyor!

Sıcak bir ortamda uyumaya çalışmak, uykuya dalmayı etkiyor ve uyku kalitesini bozuyor. Vücut sıcaklığı yaz-kış sabit seviyede kalıyor. Uyanıkken terleyerek, ince giyerek ve çeşitli önlemlerle vücut sıcaklığı sabit tutuluyor, uykuda ise durum biraz farklı…

Uyku kalitesi hem sıcaktan hem de soğuktan etkilenebiliyor. 14-24 derece arasındaki ortam sıcaklığı uyku kalitesine pek etki etmezken, sıcaklık 14 derecenin altına düştüğünde ya da 24 derecenin üzerine çıktığında uyku kalitesi etkileniyor. Sıcak havalarda yataklarda, saten ve keten gibi ince kumaşlar tercih edilmeli. Nevresim takımları nefes alan ve ısıyı hapsetmeyen özellikte olmalı.

Pamuklu Ürünler Hava Almasını Sağlıyor!

Yaz gecelerinde sıcaktan bunalmadan, rahat ve konforlu bir uyku geçirmek zorlaşıyor. Yataklarda ince ve terletmeyen nevresim takımı kullanmak, rahat bir uyku geçirilmesini sağlıyor. Hava geçirgenliği yüksek, pamuksu yüzeyler terlemenin önüne geçerek, ideal uyku ortamı oluşturuyor.

Açık Renklere ve Pastel Tonlara Ağırlık Verin!

Güne güzel bir atmosferde mutlu uyanmak için yatak odası dekorasyonunda bazı kriterler göz önünde bulundurulmalı. Özellikle sakin ve dinlendirici bir ortam oluşturmak için renklerin uyku düzeni üzerindeki etkisi göz ardı edilmemeli. Kişilerin farkında olmadan seçtiği renkler, ruh hali ve duygu durumu üzerinde etkili oluyor. Yazın yatak odası dekorasyonunda mavi, yeşil, ekru, beyaz, kum beji ve
pudra gibi pastel tonlar kullanılmalı.

Mavi yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği ile yaz aylarında yatak odalarında en çok kullanılan renklerden biri. Gökyüzü ve denizi çağrıştıran mavi, huzuru ve dinlenmeyi temsil ediyor. Doğanın rengi olarak bilinen yeşil, stresi yumuşatıyor ve kaliteli bir uyku geçirilmesini sağlıyor. Hayatı ve toprağı temsil eden kahverengi güven hissi veriyor. Pudra, vizon ve bej rengi gibi toprak tonları doğal ve samimi bir atmosfer yaratıyor. Sakin bir uyku uyumak ve dinlenmiş olarak uyanmak için yatak odalarında renklerin sesine kulak vermek gerekiyor.

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