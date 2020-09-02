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Eşi Öykü Karayel'in eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu!

Can Bonomo'nun eşi Öykü Kareyel'le tatili olay oldu. Eşi, eşinin eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşiyle tatilde olan Bonomo sessizliğini bozdu.

Eşi Öykü Karayel'in eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu!
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Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada da çok konuşulan tatil için Can Bonomo, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bartu benim çok yakın arkadaşım"

Muhabirin, "Birlikte tatil yapmanız çok eleştiri aldı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Can Bonomo şunları söyledi:

"Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz, böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden..."

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