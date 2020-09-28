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Oyuncu Merve Boluğur, tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor!

Yaz boyunca tatil yapan Merve Boluğur'un son durağı ise Datça oldu. Güzel oyuncu, tekne poz verdi, gece denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Merve Boluğur, tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor!
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Yaklaşık iki ay önce sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan ancak mutluluğu kısa süren Merve Boluğur, iddialı pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Boluğur ayrılığın ardından arkadaşlarıyla çıktığı yaz tatilinden kareleri yayınladı.

'Tutku' notuyla paylaştı

Yeni durağı Datça'da olan Boluğur, teknede çekilen bikinili fotoğraflarını 'Tutku' notuyla paylaştı. Gece de denize giren güzel oyuncu, bu paylaşımına ise 'Su perisi' notunu düştü.

"Doğuştan mesafeli olduğum için maske takmıyorum"

Öte yandan maskesiz sokağa çıkmasıyla ilgili ünlü oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.

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