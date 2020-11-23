Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı

Başarılı oyuncu ve yönetmen Nedim Saban, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Çağın salgını koronavirüsten korunmak için oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Saban, koronavirüsten korunmak için internetten sipariş ettiği virüssavarı boynuna takarak dolaşmaya başladı.

"VİRÜSLER BUNUN SAYESİNDE 7 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMIYOR"

Boynuna içi sıvı dolu plastik bir tüp asan ünlü tiyatrocu, muhabirlerin soruları üzerine "Bunu internetten aldım. Bu sıvı sayesinde virüsler 7 metreden fazla yaklaşamıyor" ifadelerini kullandı.

NEDİM SABAN KİMDİR?

Nedim Saban, 1967 yılında doğdu. Robert Lisesi'ni 1986, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında bitirdi. Ayrıca, New York Üniversitesi'nde sinema ve televizyon eğitimi de aldı.Tiyatroya, 12 yaşında çocuk oyunları yazarak başlayan Nedim Saban'ın, bir çocuk oyunu Unesco tarafından Dünya Çocuk Yılında ödül aldı ve İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. 1982 yılında, 15 yaşında Beş Kafadarlar Çocuk Tiyatrosu'nu kuran Saban, bu tiyatroda George Orwell'in "Hayvanlar Çiftliği" (Animal Farm) başta olmak üzere yedi adet çocuk oyununun yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk ve prodüktörlüğünü üstlendi.Türkiye'ye döndükten sonra, 1992 yılında Tiyatrokare'yi kurdu ve bu tiyatroda rejisini yaptığı ünlü virtüöz Macide Tanır'ın başrolünü oynadığı Neil Simon'un "Müziksiz Evin Konukları"(LostInYonkers) ile, Avni Dilligil Özendirme Ödülünü aldı. Televizyon dizilerinde ATV'de sunulan "İkinci Bahar", TRT'de "Nasıl Evde Kaldım", da oynadı, yine TRT'de "İki Oda Bir Sinan" adlı dizinin yapımcılığını üstlendi ve bu dizide çok sevilen Sinan rolünü oynadı. Televizyon yazarı olarak, Show TV'ye dönemin en popüler yarışması Saklambaç (Dating Game) ve Süper Aile (FamilyFeud)'u yazan Nedim Saban, 1992 yılında Energy FM'de, Türkiye'nin ilk interaktif talk show programının sunuculuğuna ve yapımcılığına imza attı.



2005 yılında TV 8'de danışman olarak da görev alan Nedim Saban, televizyonda Kanal D için "Tartışma Büyüyor" adlı talk show ve ATV'de "Randevu" adlı yarışma programlarını da sundu. İngilizce ve Fransızca bilen Nedim Saban, şu an "Behçet Parçacıkları" adlı bir kara komedi senaryosu ve İngiltere'de ödül alan "Black Butterfly" adlı bir İngilizce senaryo üzerinde çalışmakta ve tiyatro çalışmalarına yazar, oyuncu, yapımcı, yönetmen olarak devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tiyatro ve oyunculuk dersleri vermektedir.



Kaynak: Hürriyet