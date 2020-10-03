Oyuncu Pınar Altuğ, makyajsız fotoğrafına gelen olumsuz yorumu affetmedi!

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren oyuncu Pınar Altuğ, makyajsız olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Makyajsız halini kişisel Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ'a bazı takipçilerinden olumsuz yorumlar geldi. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

"Asla kalbi güzelleştirmiyor"

Altuğ'un bir takipçisi fotoğrafının altına "Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş' yazarken ünlü ismin kısa süre sonra takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ takipçisine "Evet mesela asla kalbi güzelleştirmiyor" yanıtını verdi.