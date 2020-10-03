Hafta sonu kahvaltı tarifleri nelerdir sabah uyanmanıza değecek!

Bütün bir hafta çalışıp didindiniz, epeyce yoruldunuz. Haftasonu akşamı için planlar yapmaya şimdiden başladınız. Peki haftasonu kahvaltısını unuttunuz mu? Haftasonu kahvaltısı dünyanın en güzel şeyi değildir de nedir? Sevdiklerinizle bir araya gelmenin kendinizi dinlemenin en güzel yolunun sıkı bir sabah kahvaltısından geçtiğini herkes bilir. Siz de haftasonu ne hazırlasam? diye düşünenlerdenseniz bu yazımız tam size göre! Peki haftasonu kahvaltı tarifleri nelerdir? İşte hafta sonu kahvaltılarının değerini bilenler için 5 pratik kahvaltı önerisi!

YUMURTALI DOMATES DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER:

4 adet büyük boy domates,4 adet yumurta,1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,1su bardağı domates püresi,1/2 su bardağı sıcak su,2 yemek kaşığı zeytinyağı,1/2 çay kaşığıtuz,1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:

Bol suda yıkadığınız büyük boy domatesleri, sap kısımlarından kapak şeklinde kesin. Orta kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkartın.Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Dolmanın sosu için; zeytinyağını bir tavada kızdırın. Domates püresini ekleyin ve 2- 3 dakika kadar orta ateşte pişirin.Sıcak suyu ekledikten sonra sosu 2 dakika kadar kaynatın.Orta kısmını boşalttığınız domateslerin içine rendelenmiş kaşar peynirini eşit olarak paylaştırın.Fırın tepsisine aldığınız domateslerin içine birer adet yumurta kırın. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirin.

Domates sosunu ilave ettiğiniz yumurtalı domates dolmalarını önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.Kızarmış ekmek dilimlerini bir bir bandırarak bu lezzeti bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

MAYASIZ KOLAY PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER:

1,5 çay bardağı yoğurt,1 adet yumurta,1tatlı kaşığı kabartma tozu,2 çay kaşığı tuz,2,5 - 3 su bardağı un, 3-4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI:

Orta boy bir kabın içerisine yumurtayı kırın. Üzerine yoğurdu ilave edin ve güzelce çırpın.Çırpılmış malzemelerin üzerine kabartma tozunu ilave edin ve üzerine limon sıkın.Unu eleyerek ekleyin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Fazla gelme ihtimalini bu şekilde engellemiş olursunuz.

Bu malzemeleri de ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Koyu kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edin ve güzelce toparlayın.Hafif unlanmış tezgahın üzerinde iki-üç beze halinde merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Şeritler halinde kesin.Şeritlerden minik dikdörtgenler elde edin ve bıçak yardımıyla uçlarına minik çizikler atın.Hamurları kızgın yağın içerisine atın ve güzelce kızartıp fazla yağını süzdürerek servis edin.

NERGİZLEME TARİFİ

MALZEMELER:

2 adet yumurta,1/2 demet maydanoz,4 dal taze soğan,1 adet kuru soğan,2 dal taze nane,1 çay kaşığı (silme)tuz,1 çay kaşığı (silme)pul biber,1/2 çay kaşığı (silme)karabiber

HAZIRLANIŞI:

Yumurtaları bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar su koyun. Ocağın altını açın ve tamamen katı olmaları için yaklaşık 7 dakika pişmeye bırakın.Yumurtalar haşlandıktan sonra soğumalarını bekleyin. Kabuklarını soyun ve küp küp doğrayıp bir kenara alın.Derince bir kabın içerisine yeşil soğanı, kuru soğanı, maydanozu ve naneyi çok ince ince olacak şekilde doğrayarak alın.Baharatlarını da ekleyip güzelce harmanlayın.Doğradığınız yumurtaları da ekleyip, yumurtaları dağıtmamaya özen göstererek karıştırın ve bir servis tabağına alıp servis edin.

PATATESLİ VELİBAH

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı toz şeker,1 tatlı kaşığı tuz,1,5 su bardağı ılık süt,1/2 su bardağı ılık su,4 su bardağı un,1 paket instant maya

İç harcı için:

5 adet orta boy haşlanmış patates,1 adet orta boys oğan,3 yemek kaşığı zeytinyağı1 tatlı kaşığı tuz,1 çay kaşığı karabiber,1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için: 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI:

Derin bir kabın içerisine maya, su, süt ve toz şekeri koyun. Güzelce karıştırın.

İçine azar azar unu ilave edin. Kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Tuzu da ekleyerek güzelce yoğrumaya başlayın.Yumuşacık kıvamlı bir hamur elde edin ve üzerini kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.Orta boy bir tencerede doğranmış soğanları kavurun. Üzerine haşlanmış patatesleri rendeleyerek ya da ezerek koyun. Güzelce karıştırın. Tuz ve baharatları ekleyerek ocaktan alın.

Mayalanan hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin. Elinizle hafifçe açın.

Orta kısımlarına patatesli iç harçtan iki kaşık kadar içerisine top şekilde yuvarlayarak koyun.Ardından hamuru kapatın ve yuvarlak bir şekle getirin.

Hafif unlanmış tezgahın üzerinde tabak büyüklüğünde açın. Üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin. Ardından çıkarıp dilerseniz yağ sürerek servis edin.

PATATES TOST TARİFİ

MALZEMELER:

2 adet büyük boy patates,2 adet yumurta,2 dilim kaşar peyniri,1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Rendelendiğiniz patateslerin suyunu güzelce sıkın.Üzerine iki adet yumurtayı ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın.Hazırladığınız karışımı dörde bölerek her birini pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye birbirlerinden ayrı olacak şekilde yayın ve dikdörtgen şekli verin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. İki dilimin üzerine kaşarı yerleştirerek diğer iki dilimi üzerlerine kapatın.5 dakika daha pişirdikten sonra afiyetle tüketin.