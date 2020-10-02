Muzlu kolay pasta nasıl yapılır bir dilim yetmeyecek!

Malzemeler:

20 adet kakaolu bisküvi

2 adet muz

Beyaz kreması için:

1,5 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

100 gram ince çekilmiş ceviz içi

Nasıl yapılır?

Pastanın kreması için; yumurta sarıları, toz şeker ve sütü küçük bir sos tenceresine alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırdığınız krema harcına elenmiş un ve mısır nişastasını katın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız krema harcını ocağa alın. Aralarda sürekli karıştırarak, kısık ateşte hafif bir kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız kremayı, mikser yardımıyla çırpıp, hızlıca soğutun.

İnce ince dilimlediğiniz muzları ortadan ikiye kesin. Porsiyonlar halinde hazırlayacağınız pasta için bir adet kakaolu bisküviyi servis tabağına alın.

Üzerine bir yemek kaşığı kadar krema sürün. Aldığı kadar muz dilimini yerleştirdikten sonra üzerine bir kat bisküvi kapatın. Bir kat bisküvi bir kat krema olmak üzere dört katlı pastaları bu şekilde hazırlayın. Kalan krema ile üzerini kapladığınız bisküvili muzlu pastaların üzerine ince çekilmiş ceviz içi serpin. Arzuya göre muz dilimleri ile süsleyin. Soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.