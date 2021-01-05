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Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibi için 1,5 yıl hapis cezası istendi

Oyuncu Rüzgar Aksoy'un köpeğini gezdirirken bir başka köpeğin saldırısına uğrayarak elinin kırılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibi için 1,5 yıl hapis cezası istendi
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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 4 aydan 1 yıl 6 ay'a kadar hapis istendi.

Uzlaşma sağlanamayınca iddianame düzenlendi

Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ne olmuştu?

Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başladı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

 Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

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