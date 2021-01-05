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Brokoli çorbası nasıl yapılır lezzetiyle mest eder!

Brokoli sevmeyenlerin bile hayran kalacağı brokoli çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte leziz mi leziz brokoli çorbası tarifi..

Brokoli çorbası nasıl yapılır lezzetiyle mest eder!
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Şifa deposu kış sebzelerinden biri olan brokoliyi hiç çorba olarak denediniz mi? Elmaelma.com olarak tadına bayılacağınız bir brokoli çorbası tarifi hazırladık. Çorba tariflerinin içinde özel bir yeri olan bu brokoli çorbası üstelik herkese göre! Çünkü hem kremasız hem sütsüz bir brokoli çorbası tarifi bu. Peki brokoli çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

500 gram brokoli
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1,5 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

 

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