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Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır vazgeçilmez lezzet!

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kurabiyelerin en güzeli damla çikolatalı kurabiye tarifi içeriğimizin devamında!

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır vazgeçilmez lezzet!
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Süte batırmalık bir kurabiye tarifi arıyorsanız doğru adrestesiniz. Çocukların tadına doyamayacağı damla çikolatalı kurabiye, büyüklere de çocukluklarını hatırlatacak. Yapılışı oldukça pratik, 15 dakikada pişen damla çikolatalı kurabiyenin bu versiyonunu mutlaka deneyin. Ilık sütler, sıcak çaylar, mis kokulu kahveler hazırsa, gelin damla çikolatalı kurabiyeleri yapmaya başlayalım...

Malzemeler:

125 gram tereyağı
2 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
1/2 çay kaşığı tuz
1 su bardağı damla çikolata
300 gram un
1 paket kabartma tozu
2 paket vanilin

Nasıl yapılır?

Oda ısısında beklettiğiniz 125 gram tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin. 2 adet yumurtayı tereyağına ekledikten sonra tekrar çırpın. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilin ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Son olarak 300 gram elenmiş un ve 1 su bardağı damla çikolatayı da ekledikten sonra kurabiye hamurunuzu yoğurun. Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin.Kurabiyeleri, tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin. Fırın içinde 5 dakika kadar beklettikten sonra ılık olarak servis edin. Afiyet olsun!

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