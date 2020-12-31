search menu
search
close

Özcan Deniz çocuğunu öptüğü fotoğrafa gelen eleştirilere cevap verdi çenesinden öptüm!

Oğlu Kuzey Deniz'i öptüğü fotoğraf ile eleştirilen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, tartışmalara neden olan fotoğraf hakkında açıklama yaptı.

Özcan Deniz çocuğunu öptüğü fotoğrafa gelen eleştirilere cevap verdi çenesinden öptüm!
-A A+

Oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile Mart 2018'de dünyaevine girmişti. Evlilikleri 15 ay süren çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü sanatçı, anlaşmalı olarak boşandığı Aktan’a iki yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açmıştı.

"Sen her şeyimsin canım oğlum"

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Oğlu ile çekildiği fotoğrafı "Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum" notuyla yayınlayan Deniz, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Böyle bir pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri, şarkıcıya eleştirilerini yaptıkları yorumlarla iletti.

"Baba olmayan anlamaz"

Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan sanatçı, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O an ki özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı. Ve açı öyle söylemese de dudağından değil çenesinden öptüğüm bir fotoğraf! Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf. Allah kimseye yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi
Yemek
Zara olduğu iddia edilmişti! Demet açtı ağzını yumdu gözünü! Zara olduğu iddia edilmişti! Demet açtı ağzını yumdu gözünü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!
Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Bozanın bu faydasına inanamayacaksınız!
Bozanın bu faydasına inanamayacaksınız!
Yer fıstığının bilinmeyenleri şaşırtıyor!
Yer fıstığının bilinmeyenleri şaşırtıyor!
Saç dökülmenizi yumurta maskesiyle durdurun!
Saç dökülmenizi yumurta maskesiyle durdurun!
Sosyal medya çalkalandı! SMA hastalarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı
Sosyal medya çalkalandı! SMA hastalarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı
Yılın en çok konuşulan dizileri belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı!
Yılın en çok konuşulan dizileri belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı!
Sezeryan sonrası normal doğum riskli mi?
Sezeryan sonrası normal doğum riskli mi?
Yorumlar