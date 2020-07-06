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Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri sahiplerini buldu!

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, ünlü isimlere ev ve ofislerinden bağlanarak verildi.

Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri sahiplerini buldu!
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Sanat camiasından birçok başarılı ismin onurlandırıldığı geceyi Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Ebru Şahin, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Taner Ölmez layık görüldü. 

YouTuberlar unutulmadı

Gecede, En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü Ebrar Demirbilek aldı. En İyi Dizi Çifti ödülünün kazananı ise kapan Aybüke Pusat, Furkan Andıç ikilisi oldu. En iyi yönetmenden en iyi senarist ödülüne kadar birçok başarının onurlandırıldığı gecede, Youtuberlar da unutulmadı. En İyi Influencer ödülü ise Kafalar ekibine gitti.

Mabel Matiz ödüle doymadı

Gecede, En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne Hadise layık görülürken En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü ise son günlerdeki "sınav sorusu" tartışmalarının odağındaki Mabel Matiz aldı.

Reynmen'in yükselişi devam ediyor 

Mabel Matiz'in ödüle doymadığı gecede "Mendilimde Kırmızım Var" En İyi Klip seçildi. Yılın şarkısı ise son döneme damga vuran isim Reynmen'in Ela şarkısı oldu. En İyi İnternet Dizisi Şahsiyet olurken En İyi Dizi ödülü Mucize Doktor'a gitti.

 

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