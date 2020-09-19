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Popstar Mehtap'dan olay itiraf: Abi dediğim kişi eve gelip beni taciz etti

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, Katarsis programına konuk oldu. Şarkıcı, yıllar önce akrabasının tacizine uğradığını itiraf etti.

Popstar Mehtap'dan olay itiraf: Abi dediğim kişi eve gelip beni taciz etti
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Seneler önce ekrana gelen Popstar yarışmasındaki dobra kişiliğiyle ün kazanan Mehtap Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Katarsis programına katıldı. Yıllar önce tacize uğrayan şarkıcı, itirafıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"Abi dediğim kişi beni elledi"

Yaşamına dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, ilk kez yaşadığı bir tacizi de dile getirdi. Yılmaz, korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum."

"Pavyonda çalıştığımı aileme söyleyemedim"

Pavyonda çalıştığı dönemlerden bahseden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Annem hasta, kardeşim var. Aileme bakmam lazım. Zaten okuyamayacağımı da biliyorum. Pavyonda çalışmaya başladım. Ama annem benim türkü barda çalıştığımı sanıyordu. İlk pavyonda çalışmaya başladığımda ürkek bir güvercin gibiydim. Hareketsiz duruyordum sahnede. O günlerden bugünlere geldim. Ben ailemi hep bu sektörden uzak tuttum. Kimse kardeşim olduğunu bilmiyordu. Erkek kardeşim doktor oldu. 'Ablası pavyonda çalışıyor' demesinler, o da mahcup olmasın diye uzak duruyordum. Onu beyaz önlük içinde görünce gözyaşlarımı tutamadım. Bunu ben yaptım diye..."

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