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Sıla Instagram'da konser verdikten sonra canlı yayını kapatamayınca panik oldu!

Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan hayranlarına konser veren ünlülerden biri de Sıla'ydı. Sıla, konser sonrası yayını kapatamayınca panik yaşadı.

Sıla Instagram'da konser verdikten sonra canlı yayını kapatamayınca panik oldu!
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Çin'den tüm dünyaya yayılarak şu zamana dek 17 bin can kaybına yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi insanların kendilerini eve kapatmasına neden oldu. Bazı ünlü isimler sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarına konser vererek bu süreçte moral olmalarını sağladı. Ünlü şarkıcı Sıla da dün Instagram hesabından canlı yayın yaparak konser verdi. Ancak Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

Yayını bitirdiğini zannedip koltuğa yaslandı

Instagram'da canlı yayın yapan güzel şarkıcı, konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi çekti ve binlerce kez paylaşıldı.

İşte Sıla'nın panik anları...

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