Survivor neden yok ne zaman yayınanlanacak işte yeni tarihi!

Survivor 2020 bugün neden yok sorusu internette en çok merak edilen sorular arasında yerini alanlarlardan bir tanesiydi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümü yayın akışından çıkartıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı nedeniyle, Survivor, yayın akışından çıkartıldı. Peki yeni bölüm nezaman? İşte cevabı!

Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanack?

Survivor'un yeni bölümü tüm Türkiye'yi yasa boğan İdlib'deki hain saldırı nedeniyle, TV8 yayın akışından çıkartıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise TV8 tarafından açıklanacak.

Survivor 2020 hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlara geliyor. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.