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RTÜK, Esra Erol'un tepki çeken programı için inceleme başlattığını duyurdu

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu programda evli bir kadının komşusundan bebek yapması infial yarattı. Erol'a tepkiler büyürken RTÜK de harekete geçti.

RTÜK, Esra Erol'un tepki çeken programı için inceleme başlattığını duyurdu
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ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programa konuk olan Ferdi Karakuş ve eşi Esra Karakuş'un hikayesi birçok kişinin tepkisine neden olmuş, izleyenler toplumun ahlakını bozduğu gerekçesiyle RTÜK'e şikayette bulunmuştu. Sessizliğini bozan RTÜK resmi Twitter hesabı üzerinden programa dair gerekli incelemenin başlatıldığı haberini verdi.

RTÜK inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili yaptığı açıklamada "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Tepki çeken programda ne olmuştu?

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken skandal gerçekle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca "Nasıl yani, kim babası" diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise "Ellerini çırparak ben biliyordum zaten" diye sevinç gösterisinde bulundu.

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