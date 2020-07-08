Bitki yetiştirmenin faydaları neler evin havasını temizler!

Evinizin dekorasyonu için aldığınız bitkiler sağlık açısından pek çok fayda sağlar. Bitkinizi yetiştirmek için gösterdiğiniz özen ve bakım, daha yaratıcı olmanıza, zihninizin açılmasına yarıyor. Bitkilerin aynı zamanda konsantrasyonu artırdığı da kanıtlanmıştır. Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık için faydaları saymakla bitmeyen bitkilerin yararlarını sıraladık. İşte evinizde bitki yetiştirmek için 5 harika neden!

Evin havasını temizler

Sarmaşık, çam bitkisi, barış çiçeği ve papatya evin havasını temizleyen bitkilerdendir. Bu bitkilere evinizin bir köşesinde yer açarak tertemiz bir havaya kavuşabilirsiniz.

Zihni açar

Bitkiler oksijen salınımı yaptıkları için beyne giden oksijen miktarını artırır ve zihni açar.

Çiçekler konsantrasyonu arttırır

Çiçekler konsantrasyon sağlar ve güneş görmeyen odalara ferahlık verir. Çiçeklere bakmak gözleri dinlenmesini sağlar. Evinizdeki bitkiler bilgisayar ve telefon ekranının panzehiri gibidir.

Yaşam alanınızı nemlendirir

Bitkiler yapraklarındaki gözenekler sayesinde ortamı nemlendirir.

Yaratıcılığı artırır

Evde bitki yetiştirmenin en güzel yanlarından biri de yaratıcılığınızı artırır ve size ilham verir.

Dracaena ve kaynana dili bitkileri

Dracaena ve kaynana dili sigara dumanını emer, kanser yapan maddelerin reaksiyona geçmesini engeller.

Alerjiyi yok eden açelya!

Açelya amonyak emer, kurdele çiçeği alerji yapan maddeleri yok eder.