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Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Beş aylık hamile olan oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, düzenledikleri cinsiyet partisiyle bebeklerinin cinsiyetini duyurdu. Çiftin kız bebekleri olacak.

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
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2018 yılında şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncu Özge Özder, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Bebeğini kucağına almak için gün sayan 42 yaşındaki oyuncu eşiyle düzenlediği cinsiyet partisiyle kız bebek beklediklerini duyurdu.

Kızı olacak

Ünlü oyuncu, önceki gün düzenlediği cinsiyet partisine yakın dostları katıldı. Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak kızı olacağını duyurdu.

"İnsan hayatında nadir yakalanan bir an bu"

Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaştı ve "İnsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri işte bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden ölümsüzleşmiş ne mutlu bana. Bahar ayı geçip gitmeden, o son güneşli günde yanımızda olarak ne çok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz" notunu düştü.

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