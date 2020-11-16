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Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Fırında köfte patatesin tahtını sallayacak türden olan bu tarife bayılacaksınız! Peki Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı...

Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Kızarmış köfte ve patates severler buraya! Bugüne kadar aynı servis tabağına kondurduğunuz kızarmış köfte, patates püresini salça ve garnitürle birleştirdik. Ortaya enfes bir lezzet çıktı. Sofralarında değişik lezzetlere yer açmayı sevenler bu tarifimiz tam size göre! Akşam yemeğine çağırdığınız misafirlerinizle afiyetle yiyebileceğiniz bu enfes lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki hasanpaşa köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile hasanpaşa köftesi tarifi! 

MALZEMELER: 

Köfte harcı için:

500 gram orta yağlı kıyma, 1 adetorta boy kuru soğan(rendelenmiş),1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 su bardağı ufalanmış bayat ekmek kırıntısı, 1 adet yumurta, 1 tutam maydanoz

Patates püresi için:

4 adet orta boy haşlanmış patates, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1/2 çay kaşığı tuz

Garnitürü için:

1 su bardağı bezelye, 2 adet orta boy havuç (küp doğranmış)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı sıcak su

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI: 

Patates püresini hazırlamak için; kabuklarıyla birlikte haşladığınız patateslerin kabuklarını sıcağı sıcağına soyun. Haşlanmış patatesleri bir aparat ya da çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin. Bir tencereye aldığınız haşlanmış patatesleri oda sıcaklığında beklettiğiniz süt ve tereyağı ilavesiyle kıvamlı bir püre haline getirene kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ilavesiyle tatlandırın. Arzuya göre ekleyeceğiniz ve köfteye tat verecek olan garnitür karışımı için; kabuğunu soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin. Kaynar suda havuçları ve bezelyeleri haşlayıp soğuk ve buzlu suda şoklayın.

Köfte harcı için;

Bir kapta kıyma, soğan, tuz, kimyon, pul biber, ekmek kırıntıları, yumurta ve bir tutam maydanozu kıvama gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra üzerini streçleyip 2 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Kıvam alıp özleşen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayın ve limon sıkacağı yardımıyla kase şekline getirin. Hazırladığınız köfteleri aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Orta kısımlarına parmağınızla bastırıp küçük çukurlar açın.

Domates sosu için;

su, salça ve zeytinyağını karıştırın. Fırın tepsisindeki köftelerin üzerine bezelye ve havuçları birer kaşık koyun. Üzerine patates püresini sıkarak doldurun. 200 dereceye ayarlanmış fırında 25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerilerine rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirin. Salçalı sosu da üzerilerine gezdirdikten sonra fırın ısısını 180 dereceye düşürün ve kaşarlar eriyip, hafif kızarana kadar, yaklaşık 8-10 dakika kadar daha pişirin. Fırından çıkarıp, sıcak olarak servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

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