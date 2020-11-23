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Safiye Soyman Seda Sayan ile filtresiz pozunu paylaştı!

Sanatçı Safiye Soyman yakın arkadaşı Seda Sayan'la bir video çekerek filtresiz paylaşım yaptı. Soyman'ın paylaşımında filtre kullanmadığına kimse inanmadı.

Safiye Soyman Seda Sayan ile filtresiz pozunu paylaştı!
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan bu hafta sonu yakın dostu Safiye Soyman'la koronavirüs nedeniyle Soyman'ın evinde buluştu. İkili birlikte çektikleri bir videoyu Instagram'da paylaştı. 

"Filtre yok, bu filtresiz halimiz"

Seda Sayan videoda kendini hayli beğendi ve 'Bu filtre iyiymiş' dedi. Safiye Soyman ise yemin ederek "Filtre yok bu filtresiz halimiz görün işte" dedi. İkili böylece sosyal medyada filtre kullandıklarını itiraf etmiş oldular.

Safiye Soyman kimdir?

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

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